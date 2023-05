Armando Evangelista, treinador do Arouca, em declarações na sala de imprensa do estádio Municipal de Arouca, após a derrota por 1-0 contra o FC Porto, numa partida da 31.ª jornada da Liga:



«Não concedemos pouco em termos defensivos. Poderíamos e deveríamos ter feito mais no início de jogo, sobretudo com bola. No único erro que cometemos, sofremos um golo. Nesse período insistimos em demasia numa saída longa quando o jogo pedia que tivéssemos capacidade para segurar e atrair o FC Porto. Acho que nesse período respeitámos em demasia a pressão alta do FC Porto.



Essa foi a nossa conversa ao intervalo. Tínhamos de ter capacidade de jogar e de atrair o FC Porto para ter espaço mais à frente. Só assim poderíamos ir atrás do resultado. Mas o FC Porto já estava em vantagem e mais confortável no jogo. É uma equipa muito forte a defender tanto a primeira como a segunda bola, o que dificultou a procura pelo empate. Parece-me que poderíamos ter conquistado mais qualquer coisa pelo que fizemos e postura que mostrámos. Criámos dificuldades ao FC Porto, mas sem grandes oportunidades.»



[Sobre as substituições]: «Começámos por juntar o Benji ao Rafa e metemos o Arsénio na direita que não é lateral, mas que tem uma grande capacidade de cruzamento. Precisávamos de largura e capacidade de cruzamento. Quando juntámos dois avançados, queríamos colocar bolas na área. Depois foi importante dar largura no corredor esquerdo pela mesma razão. O Lawal dá isso à equipa enquanto o Sylla tem mais tendência para procurar espaços interiores. Coloquei também o Pedro para refrescar o meio e para termos capacidade para segurar a bola. Fizemos de tudo, mas não conseguimos. De qualquer forma, saio com o sentimento de que poderíamos ter conseguido mais qualquer coisa apesar das diferenças que existem. É futebol. Tentámos e dignificámos a época que estamos a fazer.



A ideia era pressionar mais alto e recuperar a bola o mais rápido possível. De forma organizada e coerente, conseguimos. Ainda assim, corremos alguns riscos, ficámos em igualdade numérica atrás. Mas assumimos esse risco. Por vezes resultou, outras vezes o FC Porto saiu em transição. Fica a ideia de que tentámos tudo para ir atrás do resultado.



«Europa? Tudo iremos fazer para conseguir. Estamos em quinto lugar a três jogos do final e tirando as quatro equipas da frente, todas as outras gostariam de estar na posição do Arouca. Não vai ser fácil, mas vamos lutar por isso. Dependemos só de nós.»