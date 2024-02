Daniel Sousa desvalorizou a derrota na última jornada, frente ao Casa Pia, que terminou com uma série de quatro vitórias consecutivas do Arouca.

«Se nós não tivéssemos criado oportunidades, aí teríamos de fazer uma reflexão e perceber o porquê de não conseguirmos criar. A finalização em si, o golo, tem sempre o toque final que depende da inspiração de quem está na frente, mas há todo um processo de chegar lá que o adversário tenta contrariar. Nós conseguimos impor-nos nesse capítulo, mas a finalização não foi eficaz como tem sido. O processo coletivo da equipa está a funcionar», disse o treinador arouquense, na antevisão ao jogo com o Famalicão.

O treinador assumiu também que preferia ter tido mais dias para preparar o seu conjunto, isto porque vai abrir a jornada já esta sexta-feira.

«Nós gostamos das semanas mais compridas, são boas para trabalhar. Quando é preciso dar uma resposta imediata, temos de jogar logo. Não é o caso. Estamos a dar respostas sucessivas, o jogo não foi mau, só o resultado. Houve muita coisa boa que fizemos no campo e, por isso, precisamos de continuar a consolidar. Não havia essa necessidade urgente de jogar, não estamos numa má situação», vincou.

Daniel Sousa fez ainda uma análise aos pontos fortes dos famalicenses. «É uma equipa muito objetiva. O mais difícil é manter o registo defensivo nos 90 minutos, frente a uma equipa que é bastante objetiva e direta. Vem o cansaço, os jogadores que entram mais frescos e, perante o decorrer do jogo, podem tornar-se mais difíceis de defender. Eles têm duas ou três coisas em que são muito fortes, das equipas mais fortes da Liga. No ataque à profundidade, nos cruzamentos, no jogo longo para o Cádiz.»

Mateus Quaresma está de volta às opções do Arouca, mas, por outro lado, Eboué Kouassi e Vitinho são baixas por lesão.

O Arouca recebe o Famalicão, a partir das 20h15 de sexta-feira, em jogo da 23.ª jornada da Liga que pode acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.