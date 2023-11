A FIGURA: Bruno Duarte

Influente nos dois golos. O avançado brasileiro foi inteligente a enganar Arruabarrena e provocar o contacto no primeiro penálti e, no segundo, assumiu a responsabilidade de bater. O remate até nem foi o melhor do ponto de vista técnico, mas foi eficaz e ajudou o Farense a ficar tranquilo no jogo.

O MOMENTO: Arruabarrena derruba Bruno Duarte, 31m

O jogo estava num ritmo morno e sem oportunidades de golo, até que o guardião arouquense, já depois de um erro da linha defensiva, «ofereceu» o 1-0 aos algarvios.

OUTROS DESTAQUES

Mattheus Oliveira

Está com veia goleadora esta temporada. Novamente de bola parada, voltou a marcar, tendo ainda deixado pormenores vistosos, algo que tem sido comum no médio brasileiro neste regresso à Liga.

Belloumi

O extremo argelino voltou a mostrar boa capacidade no drible e na velocidade, embora lhe tenha faltado alguma calma no momento da última decisão.

Javi Montero

Teve uma noite azarada. Daniel Ramos encostou-o à esquerda e foi lateral na primeira parte. Teve erros comprometedores, sobretudo aquele que protagonizou no lance do segundo penálti, ao dar mão na bola. Na segunda parte, a jogar na posição de origem, ficou mais protegido e assertivo.

David Simão

Foi uma das imagens da atitude diferente que o Arouca trouxe após o intervalo. Imprimiu a criatividade que o meio-campo arouquense estava a precisar.

Cristo González

Ricardo Velho negou-lhe o golo no segundo tempo. O espanhol teve uma noite desinspirada, mas procurou ir em busca do golo e revelou espírito lutador.