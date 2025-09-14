A vitória do Casa Pia em casa do Arouca ficou marcada por um «apagão» e uma grande confusão entre os dois bancos já perto do final do jogo da 5.ª jornada que os gansos venceram por 2-0.

Aos 87 minutos, uma das torres de iluminação do estádio do Arouca apagou-se obrigando o árbitro Ricardo Baixinho a interromper o jogo. Uma paragem curta, uma vez que os jogadores continuaram em campo e a luz foi recuperada poucos minutos depois.

Já com o jogo reatado, com dez minutos de compensação, gerou-se uma grande confusão entre os bancos das duas equipas.

Começou com uma acesa troca de palavras que acabou por atrair muitos elementos dos dois bancos. Uma confusão que Ricardo Baixinho resolveu com dois cartões vermelhos, um para Joel Pinto, diretor geral do Arouca, outro para Ivo Figueira, massagista do Casa Pia.