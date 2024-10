Apesar da proximidade à linha de água, Gonzalo García, treinador do Arouca, acredita que a equipa está preparada para receber o AVS na oitava jornada da Liga.

«Nós temos que estar preparados para todos os cenários. É possível que, às vezes, pressionem alto, mas é também possível que façam um bloco médio ou baixo. Nós temos de estar preparados para todas as situações. Estamos a crescer nestes aspetos, a trabalhar para ser melhores na construção atrás. Eles podem fazer as duas coisas. Faremos o nosso jogo, mas resta sempre um espaço para aquilo que o rival nos possa oferecer», disse, esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo.

O treinador de 40 anos deixou alguns elogios aos adversários, mas alertou que a equipa está a trabalhar para garantir os três pontos.

«O nosso adversário fez também um mercado com muitas trocas, penso que fizeram boas contratações. Têm futebolistas com velocidade, uma equipa que tenta jogar e está bem organizada. Como em todos os jogos deste campeonato, penso que vai ser difícil, disputado e vamos ter de trabalhar muito para deixar os três pontos em casa», afirmou.

«Não é urgente ganhar, mas é importante, sim. Sinto que estamos a fazer melhor as coisas semana a semana, mas, no final, é sempre necessário obter pontos. Estamos com seis pontos neste momento, os que temos foram merecidos. Poderíamos ter algo mais de alguns jogos, como frente ao Rio Ave. Se tivéssemos obtido esses pontos, estaríamos tranquilos. Isto é um processo normal, numa equipa que tem muitas trocas. Espero que este sábado possamos ficar numa posição tranquila», acrescentou.

Apesar dos resultados negativos, cinco derrotas em sete jogos, o técnico uruguaio garante que a equipa está a «jogar melhor».

«Para mim, é um processo normal. Sinto que a equipa está a jogar melhor. Eu, quando vejo a equipa jogar, vejo-me refletido em coisas que vão acontecendo no campo. E, para mim, isso é importante. Obviamente que ganhar é o importante, mas acho que o caminho para ganhar vai ser este», concluiu.

Este domingo, às 18h, o Arouca, 14.º lugar, com seis pontos, recebe o AVS, 10.º, com oito.