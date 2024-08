O treinador do Arouca, Gonzalo García, apelou este sábado à «agressividade» da sua equipa e à continuidade do que tem sido bem feito, para somar os primeiros pontos no campeonato, na receção ao Nacional, da 3.ª jornada, no domingo.

«Amanhã é uma boa oportunidade de continuarmos algumas coisas que temos feito bem, mas juntando tudo e não deixando fugir o jogo em momentos sem necessidade. Acredito que a agressividade que mostrámos no primeiro jogo é a que temos de mostrar sempre. No segundo, começámos bem, mas ficou muito fácil chegarem à nossa área. Havia uma sensação de falta de contundência», disse o técnico, em conferência de imprensa, sublinhando a importância de ganhar os duelos, algo que acredita sobrepor-se a qualquer aspeto de adaptação tática.

«No futebol, eu aprendi que a tática é importante, mas, se perder todos os duelos, a tática morre. Se fizermos um jogo reduzido, cinco contra cinco, colocando todos os melhores jogadores do mundo contra cinco “animais” e o Messi perder todos os duelos, ele perde o jogo. Então, primeiramente, temos de ser igualmente agressivos. Depois, entra a tática», completou o uruguaio, deixando elogios ao Nacional, apesar da derrota dos madeirenses ante o Sporting, na jornada anterior.

«Espero um jogo difícil. No último jogo, defrontaram o Sporting, que goleia todas as equipas com quem joga, não é uma grande referência. No primeiro jogo [ndr: empate frente ao AVS, 1-1], creio que estiveram bem com bola, durante muitos momentos do jogo, com uma ideia, a quererem ser protagonistas do jogo. Eles estão a trabalhar bem», analisou.

García revelou que Cristo González poderá regressar este domingo, juntamente com Pedro Santos, este mais em dúvida. Já Eboué Kouassi e Mateus Quaresma seguem fora das opções.

O Arouca, que perdeu por 1-0 em casa ante o Vitória na primeira jornada e por 3-1 na visita ao Moreirense, na 2.ª jornada, recebe o Nacional, que tem um ponto, a partir das 15h30 de domingo. Sérgio Guelho é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.