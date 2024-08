Gonzalo García, treinador do Arouca, na sala de imprensa, após derrota por 3-1 frente ao Moreirense:

«Começámos bem, a ter bola, tal como no partido anterior, com controlo e tranquilidade. Na primeira parte estávamos bem colocados defensivamente, mas sem agressividade e foi isso que não gostei na equipa.

Jogámos contra uma boa equipa, com bons jogadores e boas ideias, mas consentimos golos fáceis e que eram evitáveis. Tivemos muita energia no jogo na segunda parte, mas não fomos eficazes. Conseguimos construir e criar ocasiões, fizemos uma excelente jogada e falhamos um golo fácil, e assim fica difícil.

[o que faltou na primeira parte?] Faltam-nos muito jogadores e tentamos fazer uma equipa que nos desse garantias. Tal como disse, começámos bem, mas faltava agressividade e coração. Podemos fazer muitas coisas bem, mas se não tivermos coração não adianta nada. Dadas as circunstâncias, não fizemos um jogo mau.

[o que está a faltar à equipa] Perder nunca é bom e não estou contente. Quando ganhas é mais fácil termos confiança. Saímos do jogo com o Vitória com boas sensações e hoje temos uma sensação parecida. Houve jogadores que não fizeram pré-época e tiveram de jogar o jogo todo. Nunca conseguimos ter regularidade na equipa devido a muitas lesões porque é mais fácil ganhar confiança e ritmo ao fim de três, quatro jogo. Precisámos de tempo».