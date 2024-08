Gonzalo García abordou este sábado o jogo com o Moreirense, a contar para a segunda jornada da Liga.

Na habitual antevisão ao encontro, o técnico do Arouca destacou o trabalho realizado durante a semana para melhorar a finalização da equipa, que considera ser importante para os «golos começarem a entrar».

«Acho que tivemos muitas situações em que chegámos ao último terço com muita superioridade, mas a verdade é que o nosso centro não foi bom, a nossa última decisão não foi boa. Então, trabalhámos isso. Para mim, o importante é que façamos o trabalho bem até lá e estou certo que depois os golos vão começar a entrar. Nas partidas de pré-época foi diferente, porque o contexto não tinha nada a ver. Não vou dizer que foram maus jogos, mas nada estava bem, nem o campo, nem o tempo, muitas coisas. Foram jogos de muita luta e ainda assim falhámos muitos golos», começou por referir.

Face ao adversário, o Moreirense, Gonzalo García apontou a forma como o adversário entrou a vencer no campeonato (frente ao Farense) e admitiu esperar muitas dificuldades em Moreira de Cónegos. Além disso, falou também sobre as lesões que têm afetado o plantel neste início de temporada, sobretudo a de Cristo González.

«Espero um jogo difícil, com uma equipa que manteve a estrutura, tem estabilidade, é organizada e sabe o que joga. Na semana passada, fizeram um bom jogo. Com 10, conseguiram levar a vitória. Ainda não sei como irá ser a convocatória, inclusive o 'onze' inicial. Depende da saúde de alguns. Ao ter o Trezza na frente, estamos a perder algumas coisas, também a possibilidade de o ter na ala, com a sua velocidade. Mas temos de decidir com os jogadores que agora temos o que é melhor para termos uma equipa competitiva», acrescentou o técnico.

Este domingo, o jogo entre Moreirense e Arouca está marcado para as 15h30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.