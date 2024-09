Gonzalo García, em declarações à flash interview da Sport TV, após a vitória do Sporting sobre o Arouca por 3-0, a contar para a quinta jornada da Liga:

«Tentámos pressionar de uma forma diferente, sinto que nos faltou alguma energia e convicção, ao contrário do que tinha acontecido com o Rio Ave. Hoje não estivemos tão organizados e agressivos, contra uma equipa tão boa, se não jogamos bem eles começam a jogar por dentro e torna-se muito difícil.»

«Não tivemos a disciplina e energia necessária, as vezes que o fizemos com disciplina e energia recuperámos as bolas e discutimos o jogo. Faltou-nos ter mais bola, sobretudo na primeira parte. Ao minuto 70 tudo mudou, não vejo mão na bola, mas o VAR entendeu de outra forma, fizemos tudo o que podíamos fazer.»

«As ausências causaram algumas dificuldades, temos diferentes onzes iniciais, há sempre algum contratempo. Sentia que o Sylla não podia ir a jogo e esperava que pudéssemos fazer algo mais. Não sei quantas semanas vai estar o Henrique Araújo fora, mas a equipa está a ser montada e agora é crescer.»

«Loum e Gyökeres? Na última passada ele jogou nessa posição, Gyökeres é um jogador muito móvel e forte, impressionou-me, sinto que é um jogador "top", foi uma batalha dura. É difícil defender o Gyökeres, porque ele recebe, vai até ao canto, roda e entra na área, faz tudo.»

«Última época? Sinceramente, tenho 40 anos, sou uruguaio, treinei na Holanda e na Croácia, as dificuldades que tenho aqui, são por causa das trocas com as transferências e as lesões, nunca tinha experienciado nada assim. Não tenho problemas na equipa em que a culpa seja do preparador físico, saíram alguns jogadores, mas sinto que temos boas opções. É um novo Arouca, mas começámos um pouco tarde, sinto que os jogadores têm confiança em mim e espero que se divirtam e que cresçam. O futebol é rápido e isto trata-se de ganhar.»