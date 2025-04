Declarações de Hugo Oliveira, técnico do Famalicão, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Arouca, após a vitória (2-1), na 28.ª jornada da Liga:

[Primeira vitória de sempre do Famalicão em Arouca. Que análise faz ao jogo e como o Famalicão procurou responder aos desafios táticos que o FC Arouca apresentou?]

«Não só foi a primeira que o Famalicão ganhou cá, foi a primeira vez que pontuou. Não deixa de ser interessante para nós, mas vale o que vale, valem os três pontos, num jogo em que não estivemos ao nosso nível. Tenho que admitir, um jogo em que tivemos sempre dificuldades em lidar com os problemas táticos que a equipa adversária nos colocou, mas é verdade também e eu tenho vindo a dizer que esta é uma equipa com um coração muito grande e que sabe estar no jogo, mesmo quando o jogo está difícil.

Acabamos por estar juntos, vestir o fato macaco quando também era preciso, e as equipas boas, grandes, acabam por dar um sinal forte nestes momentos. Mesmo num dia em que, individualmente, cometemos mais erros do que o normal, acabamos por sair com três pontos que acabam por ser castigadores para o FC Arouca. Temos de ser justos na análise.

Mas a vida também já nos tirou, no Nacional, no Casa Pia e a vida hoje deu a uma equipa que lutou sempre, com o decorrer do jogo encontrou os espaços que normalmente encontra, mas que não esteve ao seu nível».

[Explicação do momento da expulsão]

«Em relação à expulsão, quero pedir desculpa a todos, porque isto não é um comportamento que quero que seja norma em mim e que não vai ser. Não é a minha forma de estar, não teve nada a ver com arbitragem, teve a ver com o facto de que quis proteger um jogador nosso. Quando tocam nos meus, temos de estar juntos e nós somos uma equipa muito unida.

Houve ali apenas uma troca de palavras, nada demais, perante duas equipas técnicas que têm excelentes relações, dum futebol que tem positivo e duas equipas técnicas também extremamente positivas. Passar à frente e não voltar a repetir, porque isto é um espetáculo e entretenimento e temos de trabalhar para todos. A imagem do espetáculo tem de ser melhor do que esta.»

[Insistiu muito na forma como os alas tinham de fechar por dentro, porquê?]

«O FC Arouca mudou coisas contra nós, a pressão, a forma como saltava aos nossos pontapés de baliza. Começou-nos a criar problemas que normalmente não faz, o que mostra até respeito pelo Famalicão. Pela primeira vez, o FC Arouca, em todos os jogos da sua época, mudou a forma como pressionava. Isso criou-nos algumas dificuldades e tivemos dificuldades em ligar o nosso jogo nos meios-espaços, que é uma das nossas armas. Aí, tínhamos que ter um bocadinho mais de paciência, de paz, para circular a bola e cometemos alguns erros, que depois nos tiraram tranquilidade.

Ao mesmo tempo, fomos tendo dificuldade na pressão ao próprio FC Arouca. É uma equipa que joga muito por dentro, acaba por fazer ali uma espécie de quadrado no espaço central, baixando o avançado para estar na mesma linha do médio do lado contrário ou até um extremo que vai dentro, e é difícil de parar. Tivemos algumas dificuldades, mas com a substituição ao intervalo, com as linhas mais juntas e os extremos a fechar um bocadinho mais dentro, acabamos por ser mais competentes.

Nós somos uma equipa que temos de crescer nessa maturidade tática, para que, quando os adversários nos trazem dificuldades diferentes, nós temos de ter ferramentas para nos dar ao jogo e para os resolver. Não é o treinador aos gritos no banco que vai fazer isso, têm que ser os jogadores, a equipa, a crescer. Há muito para fazer e esta equipa quer crescer e trabalhar. Hoje, é uma vitória do fato de macaco, mas é uma vitória de uma equipa que sabe o que quer do jogo e que, quando chega ao fim de um jogo em alto rendimento, é para levar embora três pontos.»