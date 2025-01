O Pleno do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu retirar o quinto cartão amarelo a José Fontán, visto durante o jogo entre o Arouca e o Boavista.

De acordo com o veredicto conhecido esta terça-feira, o recurso deu razão ao atleta, já que toda a situação se tratou de «um erro evidente de julgamento por parte do árbitro, devendo, em consequência, o jogador ser despenalizado quanto à mostragem do cartão amarelo e demais sanções a que foi condenado».

O árbitro Gustavo Correia e os assistentes Inácio Pereira e André Dias foram ouvidos e mostraram-se surpreendidos com o motivo evidenciado no relatório (rasteirar o adversário de forma negligente). Os mesmos esclareceram que o motivo inicial do cartão amarelo foi o de ter feito «gestos de forma provocatória».

«Em relação ao lance em si, após analisar as imagens na sua plenitude, não há motivo para o jogador número 3 do Arouca ser advertido, uma vez que apenas festejou para a câmara, não tendo feito qualquer gesto provocatório para a mesma. Assumimos desta forma que o cartão amarelo exibido (...) foi uma decisão errada tomada em campo», pode ler-se na nota.