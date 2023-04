José Gomes, treinador do Marítimo, em declarações à Sport TV após a derrota em Arouca, para a 27.ª jornada da Liga (1-0):

«Esperava outro resultado. Preparámos o jogo para tirar ao Arouca aquilo que gosta de explorar. Fechámos por dentro, não pressionámos os centrais, e conseguimos retirar a profundidade que tanto gostam de explorar. Em dois momentos não o fizemos, desmontámos a equipa numa pressão desorganizada ao guarda-redes, e foi bem aproveitada pelo Arouca. Uma vez deu canto e outro deu golo. Tivemos mais remates, mas o Arouca aproveitou uma oportunidade, e nós não. O desequilíbrio do jogo foi pela eficácia na finalização.»

[sobre a aposta em Paulinho e Winck do lado direito] «Tivemos algumas baixas e o Winck tinha feito a posição no último jogo, e esteve bem. Hoje não esteve mal, mas a partir do momento em que estávamos a perder, o jogo pedia outras coisas. Sabemos a profundidade que o Quaresma dá ao Arouca, com o Sylla. Isso foi conseguido, mas depois era preciso assumir mais riscos, e isso deu origem a alguns contra-ataques do Arouca.»

[sobre a luta pela permanência] «A luta continua. O Marítimo é um clube grande, um histórico, muito bem organizado a todos os níveis, que vai continuar na Liga.»