Declarações do futebolista do Arouca, Leandro Silva, à SportTV, após a derrota por 2-1 ante o Sporting, em jogo da 8.ª jornada da I Liga:

«Penso que tivemos as nossas oportunidades, faltou-nos ser mais eficazes, mas criámos. Temos de estar contentes com o que produzimos. Jogámos contra o campeão nacional. Não é fácil, é uma excelente equipa, recheada de grandes jogadores e fizemos um excelente jogo.»

[Desvantagens do Arouca ao intervalo:] «Às vezes há coisas que acontecem e não conseguimos ter uma explicação. Sabemos que na I Liga é difícil, os pequenos erros pagam-se caro. Temos de corrigir. Correr atrás não é fácil, há equipas com muita qualidade e quando vamos atrás do resultado, também nos expomos mais um bocadinho, mas a equipa está a crescer.»

[Paragem na I Liga, se o tempo vai ajudar para entrosar a equipa:] «Sim, temos jogadores que chegaram há pouco tempo. É entrosar, conhecer os novos colegas, a realidade do Arouca, a realidade do futebol português e é só com o tempo, com os treinos e com os jogos.»