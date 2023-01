A Liga Portugal anunciou esta quarta-feira as alterações de datas e horas de alguns jogos da 18.ª jornada do campeonato nacional, na sequência da realização da Final Four da Taça da Liga.

Assim, a receção do Arouca - um dos semifinalistas da prova - ao Benfica foi antecipada para 31 de janeiro, uma terça-feira, às 21h15.

Confira o calendário atualizado da 18.ª jornada:

29 de janeiro

Vizela-Rio Ave, 15h30

Casa Pia-Santa Clara, 15h30

Boavista-Portimonense, 18h00

Famalicão-Estoril, 20h30

30 de janeiro

V. Guimarães-Desp. Chaves, 20h15

31 de janeiro

P. Ferreira-Desp. Chaves, 19h00

Arouca-Benfica, 21h15

1 de fevereiro

Marítimo-FC Porto, 19h00

Sporting-Sp. Braga, 21h15