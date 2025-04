Após cinco duelos disputados no Estádio Municipal de Arouca, todos eles vencidos pelos caseiros, o Famalicão quebrou ao final desta tarde a malapata, ao vencer por 1-2 o FC Arouca.

Em relação às escolhas dos treinadores, Vasco Seabra promoveu tripla alteração, com as entradas de Alex Pinto, Danté e Henrique Araújo para os lugares de Tiago Esgaio, Weverson e Yalçin. Hugo Oliveira manteve os mesmos titulares da vitória em casa diante do AVS.

Ter a Fama sem ter o proveito

Em terras de Santa Mafalda, o encontro arrancou tranquilamente, com as duas equipas a pressionarem-se mutuamente e intensamente a primeira fase de construção, procurando forçar ao erro. Durante o primeiro tempo, foram constantes alguns maus passes, de parte a parte, devido a este pormenor.

No que às chances de golo diz respeito, estas surgiram a espaços timidamente. Ao minuto 19, Puche não deu por perdida uma bola na faixa esquerda, ganhou a frente a Mihaj e este pisou-o, reconhecendo de imediato que o fez. O VAR chamou o árbitro, fruto da dúvida da falta ter sido feita dentro ou fora da área, mas a decisão manteve-se. Na cobrança, Carevic adivinhou o lado e defendeu o remate de Jason, mas não agarrou a bola. Esta sobrou para Henrique Araújo, que tentou o chapéu, cabeceando deliberadamente contra o relvado, mas um corte em cima da linha de De Haas impediu o golo. O Arouca, por cima do encontro, voltou a tentar aos, 30’ e aos 32’, por Trezza e Jason, com o remate do último a bater com estrondo na trave.

A dez minutos do intervalo, Chico Lamba arriscou imenso e rasteirou dentro da área Gustavo Sá. Aranda, na cobrança do castigo máximo, esbanjou classe: um Panenka muito bem executado pelo extremo colocou os famalicenses na frente do marcador.

Patrões fora, rebuliço na loja

Nos primeiros minutos do segundo tempo, os ânimos foram aquecendo dentro e fora de campo, até porque tanto Vasco Seabra como Hugo Oliveira foram expulsos aos 55 minutos. Com ambos os “patrões” fora da “loja”, dentro de campo a partida manteve-se bastante dividida, com a toada de jogo bem idêntica ao do primeiro tempo.

Foi preciso esperar até ao minuto 69 para surgir uma chance clamorosa: Trezza rompeu pela esquerda, Mihaj protegeu a bola, mas Carevic, ao sair à bola, acabou por derrubar o avançado arouquense. Desta vez, Henrique Araújo assumiu a cobrança e o resultado já foi diferente: bola para o fundo das redes, 1-1 no marcador. O empate a uma bola durou apenas cinco minutos, já que Topic, na sequência de um canto, atirou de primeira para o 1-2.

Até ao final, apesar da criatividade nas soluções arouquenses (Popovic voltou a ser ponta de lança improvisado), o resultado jamais se alterou, com o Famalicão a quebrar a malapata.

FIGURA: Justin De Haas

Apesar do FC Arouca ter obtido duas grandes penalidades neste encontro, Justin De Haas procurou, do início ao fim, equilibrar e solidificar a sua linha defensiva. O central holandês esteve sempre interventivo, quer a dialogar com os seus colegas, quer principalmente a agir, intercetando remates e efetuando cortes decisivos, como aquele que efetuou, em cima da linha, aquando do penálti falhado de Jason na primeira parte.

O MOMENTO: o penálti falhado de Jason (27’)

Não é seu hábito, mas o extremo espanhol viu Carevic defender, com competência, a sua cobrança da grande penalidade. Este momento veio a verificar-se decisivo para o desfecho final, na medida em que os arouquenses poderiam ter estado em vantagem no encontro, algo que não se verificou.

POSITIVO: a combatividade das duas equipas

Quem assistiu a este encontro, certamente percebeu que as duas equipas estiveram sempre ligadas à corrente nas disputas de bola. A combatividade de ambas é de se salutar, já que começaram em índices elevados e assim terminaram.