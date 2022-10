O Sporting visita este sábado o Arouca em jogo da 11.ª jornada da Liga que poderá acompanhar, minuto a minuto, no AO VIVO do Maisfutebol (20h30). Um jogo em que Ruben Amorim terá forçosamente de fazer alterações, depois do treinador ter confirmado as ausências de Morita e Paulinho.

A ausência do médio japonês, que regressou lesionado de Londres, poderá ditar o recuo de Pedro Gonçalves para o meio-campo, para jogar ao lado de Ugarte, mas Mateus Fernandes e o grego Alexandropolous Sotiris também são possibilidades para jogar ao lado do internacional uruguaio.

Com o eventual recuo de Pote, fica aberta uma vaga no ataque que poderá ficar entregue a Arthur Gomes, que já deu uma boa resposta no último jogo com o Tottenham. Sem Paulinho, Edwards deverá continuar a ser principal referência, na zona central, mantendo ainda o apoio de Trincão.

Do lado do Arouca, Armando Evangelista tem praticamente todo o plantel à disposição e não deverá promover muitas alterações no habitual onze. Vitinho, que se lesionou frente ao Marítimo, é a única baixa na equipa da casa.

Confira os onzes prováveis na galeria associada