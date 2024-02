A jornada 21 da Liga encerra esta segunda-feira com a visita do FC Porto a Arouca. O jogo tem início marcado para as 20h15 e vai ser seguido, AO MINUTO, pelo Maisfutebol a partir do estádio dos arouquenses.



A atravessar uma série de três vitórias consecutivas, não são esperadas muitas mudanças na equipa por parte de Daniel Sousa. Pedro Santos deve voltar a ser titular no lugar do lesionado Kouassi. Além do médio, Vitinho e Mateus Quaresma também são ausências por lesão.



Os dragões vivem, porventura, o melhor momento da temporada e Sérgio Conceição deve repetir o onze que mais minutos teve nos últimos encontros. Taremi já regressou da Taça asiática, mas ainda não deve voltar à titularidade. Em sentido contrário, Marcano está lesionado e fora das opções de Conceição assim como Zaidu que disputou no último domingo a final da CAN pela Nigéria.



Confira as equipas prováveis na galeria associada ao artigo.