O diretor desportivo do Arouca, Joel Pinho, foi suspenso oito dias e multado em 561 euros após o apito final do jogo com o Sp. Braga, da 10.ª ronda da Liga.



Segundo o mapa de castigos, o dirigente «entrou no terreno de jogo, de braços abertos, gesticulando veementemente na direção da equipa de arbitragem, gritando as seguintes palavras na direção do árbitro: 'Mas o que é isto, isto é uma vergonha, como é que acabam o jogo assim'», pode ler-se.



Por sua vez, o médico do Rio Ave, Tiago Lopes, foi punido com seis dias de suspensão e uma multa no valor de 210 pela expulsão no encontro com o Casa Pia. Conforme se pode ler no documento, Tiago Lopes «saiu da área técnica para protestar ou discutir com um elemento da equipa de arbitragem».



«Deixa o homem entrar pá!», disse enquanto esbracejava junto à linha lateral, acabando expulso.