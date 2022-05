O Vizela garantiu este domingo a manutenção na I Liga, objetivo que está agora reduzido a uma disputa entre quatro clubes, quando falta apenas o Belenenses-Famalicão por cumprir na 33.ª jornada do campeonato e toda a 34.ª e última ronda, quanto à matemática na cauda da tabela.

Com as derrotas desta jornada de Arouca, Tondela e Moreirense, os cenários possíveis nesta altura indicam que Arouca (15.º) e Belenenses (18.º) são os dois clubes que só dependem de si para garantir a última vaga direta no principal escalão.

O Tondela, nesta altura em lugar de play-off, assim como o Moreirense, 17.º em zona de descida direta, não dependem de si e já só jogam mesmo pelo 16.º lugar, o de play-off com o terceiro classificado da II Liga. Em todo o caso, uma coisa é certa: ninguém vai descer ao final da 33.ª jornada.

CLASSIFICAÇÃO ATUAL PELA MANUTENÇÃO

15.º: Arouca, 30 pontos

16.º: Tondela, 27 pontos

17.º: Moreirense, 26 pontos

18.º: Belenenses, 25 (menos um jogo)

O QUE FALTA JOGAR

33.ª Jornada:

Belenenses-Famalicão (2.ª Feira, 20h15)

34.ª Jornada:

Arouca-Belenenses

Tondela-Boavista

Moreirense-Vizela

OS CENÁRIOS

Arouca garante a manutenção:

- Já nesta jornada se o Belenenses não vencer o Famalicão. É certo que ainda poderia ser igualado pelo Tondela com 30 pontos, mas os arouquenses ganham no confronto direto com os beirões (ganharam 2-0 em casa e empataram 2-2 em Tondela);

- Se o Belenenses vencer o Famalicão, o Arouca precisa apenas de empatar com os azuis na última jornada, para evitar a ultrapassagem direta, mantendo o 15.º lugar.

Arouca vai ao play-off:

- Se o Belenenses vencer o Famalicão e se, na última jornada, os arouquenses forem derrotados pelos azuis.

Tondela garante o play-off:

- Se vencer o Boavista, esperando que o Belenenses, no máximo, some quatro pontos nos dois jogos que lhe faltam.

- Se empatar com o Boavista, esperando que o Moreirense não vença e que o Belenenses, no máximo, faça três pontos nos dois jogos que lhe faltam (havendo igualdade a 28 pontos, os beirões ganham no confronto direto com os azuis: ganharam no Jamor por 2-0 e houve 1-1 em Tondela)

- Se perder com o Boavista, precisa que o Moreirense perca e que o Belenenses não faça mais do que dois pontos nos dois jogos que lhe faltam (lembra-se aqui novamente o confronto direto favorável face aos azuis, que no caso seria a 27 pontos).

Moreirense garante o play-off:

- Se vencer o Vizela, esperando que o Tondela não vença o Boavista e que o Belenenses, no máximo, faça quatro pontos nos dois jogos que lhe faltam (havendo igualdade a 29 pontos com os azuis, os cónegos ganham no confronto direto: ganharam 4-1 em Moreira de Cónegos e houve 1-1 no Jamor).

- Se empatar com o Vizela, esperando que o Tondela perca com o Boavista e que o Belenenses não faça mais do que dois pontos nos dois jogos que lhe faltam (havendo igualdade a 27 pontos entre Moreirense, Tondela e Belenenses, são os minhotos que levam a melhor).

Belenenses garante a manutenção:

- Se e só se vencer os dois jogos, com Famalicão e com Arouca.

Belenenses vai ao play-off:

- Se somar quatro pontos nos dois jogos que lhe faltam, precisando que o Tondela e o Moreirense não vençam na última jornada.

- Se somar três pontos nos dois jogos que lhe faltam, precisando que o Tondela e o Moreirense percam na última jornada