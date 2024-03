Rafael Mujica foi eleito o melhor avançado do mês de fevereiro na Liga, numa votação levada a cabo pelos treinadores da competição.

O jogador do Arouca recolheu 36,51 por cento e bateu a concorrência de dois futebolistas do Sporting: Viktor Gyökeres (26,98 por cento) e Francisco Trincão (3,97 por cento).

No período em análise, Mujica participou com três golos e uma assistência nos quatro jogos que o Arouca fez, com um saldo de três vitórias e uma derrota.

De resto, é a primeira vez que Gyökeres não vence este prémio, ele que até agora também arrecadou todas as distinções de melhor jogador do mês.