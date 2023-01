Enzo Fernández é a grande dúvida para o jogo desta noite em que o Benfica visita Arouca em mais um jogo da 18.ª jornada da Liga. O médio argentino, em negociações para uma possível transferência para o Chelsea, não viajou com a comitiva para o norte e deve ficar mesmo de fora do jogo que tem início marcado para as 21h15.

Acompanhe o Arouca-Benfica no AO VIVO

Um jogo em que Roger Schmdit também não vai poder contar com os lesionados Rafa Silva e Gonçalo Ramos. Musa deve ter uma oportunidade para jogar de início no ataque, mas com o reforço Caster Tengstedt no banco, com possível estreia esta noite, como anunciou o treinador alemão na antevisão do jogo.

Do lado do Arouca, Armando Evangelista não deverá promover muitas alterações em relação à última vitória sobre o Portimonense (4-0), prevendo-se apenas o regresso de David Simão ao onze por troca com Arsénio.

Confirma os onzes prováveis na galeria associada