Liga: os onzes prováveis para o Arouca-FC Porto
Farioli deve manter as escolhas iniciais do encontro frente ao Salzburgo
Farioli deve manter as escolhas iniciais do encontro frente ao Salzburgo
Arouca e FC Porto colocam um ponto final na sétima jornada da Liga, esta segunda-feira, num jogo que tem início marcado para as 20h30 e que não deve trazer novidades ao onze dos azuis e brancos.
Pablo Rosario deverá manter a titularidade no lado direito da defesa, juntamente com Kiwior, Bednarek e Zaidu, todos utilizados de início frente ao Salzburgo, na primeira jornada da Liga Europa.
Com apenas dois indisponíveis para o jogo (Luuk de Jong e Nehuén Pérez), o técnico italiano mantém os três homens mais adiantados, com William Gomes a começar o encontro no banco de suplentes, tal como aconteceu há quatro dias na Áustria.
Do lado contrário, Vasco Seabra é obrigado a operar pelo menos uma alteração quanto ao último jogo, tendo em conta que Fontán está suspenso por ter visto o cartão vermelho e pode ser rendido por Matías Rocha no centro da defesa.
CONFIRA AQUI A GALERIA ASSOCIADA AO ARTIGO.