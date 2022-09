Declarações do treinador do V. Guimarães, Moreno, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Arouca, após o empate ante o Arouca (2-2), em jogo da 7.ª jornada da I Liga:

[Jogo:] «Foi um jogo emotivo, mas em algumas partes mal jogado. Os primeiros 30 minutos foram razoavelmente bem jogados. Nós com controlo do jogo, a criar algumas situações, mas com falta de eficácia. Depois, quando o Arouca ficou em vantagem, a equipa não teve a qualidade de jogo que era necessária. Mas, mesmo sem a terem, os meus jogadores nunca desistiram do jogo, muito mais na emoção do que na qualidade. Reconheço que, pela forma como foi, mesmo a acabar, o que podemos valorizar mais aqui é o ponto conquistado.»

[Oportunidades que o Arouca teve:] «Tivémos falta de agressividade, fomos muito maus nos duelos, e depois há a parte tática. Tivemos de arriscar e desequilibrámos a equipa. O Arouca podia ter feito o 3-1, porque corremos riscos, mas houve também falta de agressividade nos duelos. Com uma equipa muito partida, arriscámo-nos a sofrer o terceiro golo. Tivemos alguma felicidade aí.»

[Problemas na finalização:] «Nunca nos lamentamos pelas ausências. Trabalhamos com os jogadores que estão disponíveis. Temos de aproveitar esta paragem para os atletas que estão fora poderem recuperar. Eles ajudam-nos a melhorar a qualidade de jogo e a ter mais eficácia ofensiva, mas nunca nos lamentámos.»

[Dificuldades sentidas no jogo:] «Às vezes, olhamos muito para nós e esquecemo-nos de que do outro lado há uma equipa interessante. Temos de lhe dar mérito e perceber que também temos de melhorar.»

[Palavra a Bruno Varela:] «De agradecimento, pelo fantástico capitão que ele é e pelo que nos tem ajudado.»