Jason, jogador do Arouca, na flash interview à SportTv 1, após a vitória por 3-2 na receção ao FC Porto, na 21.ª jornada da Liga:

«[Noite muito feliz] Um dia muito feliz e também muito importante para o Arouca. Fizemos história na Liga com quatro vitórias e ainda por cima contra uma equipa como o FC Porto. É muito especial. Temos de continuar assim no campeonato.»

David Simão, jogador do Arouca, na flash interview à SportTv 1, após a vitória por 3-2 na receção ao FC Porto, na 21.ª jornada da Liga:

«Sabemos o que está a ser feito e trabalhado aqui. Ainda que as pessoas só tenham acesso a 90 minutos por semana, trabalhámos todos os dias e percebemos que há qualidade, independentemente do adversário que vier pela frente. Apesar de ter tido dois resultados menos bons, o FC Porto estava na melhor fase da temporada, a jogar bom futebol, com o melhor treinador da nossa Liga, já deu provas disso. Demos uma excelente resposta. O FC Porto obriga a defender num bloco médio ou médio/baixo, mas o primeiro golo foi bonito para quem viu no estádio e em casa. E não é caso virgem. Tivemos muitas saídas na primeira parte. Estivemos baixos, às vezes, mas a controlar. A vitória assenta-nos bem. O FC Porto teve mais bola, corri muito atrás da bola, acredito que tenham tido mais bola. Mas nota-se que a equipa está confortável. Os jogadores da frente têm qualidade, é inegável. Mas só foram três pontos. Os mesmos que valeram a semana passada, valem agora. Fizemos história neste clube: é a primeira vez que o Arouca tem quatro vitórias consecutivas na Liga.

O FC Porto traz sempre muitas dificuldades, um jogo muito variado… dá mais mérito e visibilidade, mas estou muito satisfeito pro esta sequência de jogos.»

«[Lançamento para o Jason no 3-1] É da confiança que vamos ganhando ao longo do campeonato, o conhecimento que temos dos colegas e, depois, temos de estar ligados em todos os jogos 90 minutos. Vi o Jason com a defesa do FC Porto subida, iria ficar no 1x1 e sei que é um jogador com qualidade para desequilibrar. Tentei aproveitar e saiu bem, às vezes sou assobiado porque a bola vai para fora, hoje fizemos o 3-1, que nos deu algum conforto para defender o resultado. Feliz pela vitória, não por ser contra o FC Porto. São mais três pontos e ainda falta muito campeonato.»