Há 22 min
OFICIAL: Arouca empresta guarda-redes a clube austríaco até ao final da época
Nico Mantl vai prosseguir a temporada no FC Blau-Weiss Linz
O Arouca anunciou esta terça-feira que emprestou o guarda-redes Nico Mantl ao FC Blau-Weiss Linz, confirmando a notícia avançada pelo Maisfutebol.
O guardião de 25 anos vai ficar no clube austríaco até ao final da presente temporada.
Mantl Chegou a Arouca proveniente do Viborg, da Dinamarca, onde estava por empréstimo do Red Bull Salzburgo. Pelos lobos, o jogador alemão já fez 39 jogos.
