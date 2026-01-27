O Arouca anunciou esta terça-feira que emprestou o guarda-redes Nico Mantl ao FC Blau-Weiss Linz, confirmando a notícia avançada pelo Maisfutebol.

O guardião de 25 anos vai ficar no clube austríaco até ao final da presente temporada.

Mantl Chegou a Arouca proveniente do Viborg, da Dinamarca, onde estava por empréstimo do Red Bull Salzburgo. Pelos lobos, o jogador alemão já fez 39 jogos.

