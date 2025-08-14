Liga
Há 5 min
OFICIAL: Arouca recebe Omar Fayed por empréstimo do Fenerbahçe
Defesa de 22 anos reforça os «Lobos» que ficam com opção de compra
GP
Defesa de 22 anos reforça os «Lobos» que ficam com opção de compra
GP
O Arouca anunciou esta quinta-feira que chegou a acordo com o Fenerbahçe de José Mourinho para o empréstimo do defesa egípcio Omar Fayed.
O jogador de 22 anos começou a carreira ao serviço do El Mokawloon de onde foi contratado pelo Fenerbahçe, no entanto, nunca realizou qualquer jogo pelo clube turco.
Seguiram-se dois empréstimos ao Novi Pazar da Sérvia e ao Beerschot VA da Bélgica. Na última temporada pelo clube belga, Fayed realizou 15 jogos e fez uma assistência.
Omar Fayed conta ainda com uma participação na CAF sub-20, em 2023, e nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS