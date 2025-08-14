O Arouca anunciou esta quinta-feira que chegou a acordo com o Fenerbahçe de José Mourinho para o empréstimo do defesa egípcio Omar Fayed.

O jogador de 22 anos começou a carreira ao serviço do El Mokawloon de onde foi contratado pelo Fenerbahçe, no entanto, nunca realizou qualquer jogo pelo clube turco.

Seguiram-se dois empréstimos ao Novi Pazar da Sérvia e ao Beerschot VA da Bélgica. Na última temporada pelo clube belga, Fayed realizou 15 jogos e fez uma assistência.

Omar Fayed conta ainda com uma participação na CAF sub-20, em 2023, e nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.