Com o mercado de inverno prestes a abrir, o Arouca começa a arrumar a casa e anunciou, esta segunda-feira, as rescisões de contrato por mútuo acordo com Mateus Quaresma e Thiago.

O lateral-esquerdo de 28 anos cumpria a quinta época nos arouquenses e somou 110 jogos. Contudo, perdeu espaço na última temporada devido a lesão e em 2024/25 só disputou quatro partidas.

Já o guarda-redes, também de 28 anos e que se mudou do Estoril para o Arouca em 2022, nunca agarrou um lugar nas escolhas iniciais e sai com apenas nove jogos realizados, nenhum deles na atual temporada.

Os dois jogadores brasileiros ficam, assim, livres para assinar a custo zero por qualquer clube.