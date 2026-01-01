OFICIAL: Bas Kuipers é reforço do Arouca
Internacional jovem neerlandês chega por empréstimo do Twente
O Arouca, da Liga Portuguesa, oficializou esta quinta-feira a contratação, por empréstimo, sem opção de compra, do lateral esquerdo neerlandês Bas Kuipers, proveniente do Twente.
O defesa, de 31 anos, assinou pelos «lobos» até ao final da presente temporada e junta-se assim a Arnau Solà e Amadou Danté como opções para o lado esquerdo da defesa de Vasco Seabra.
Natural de Amsterdão, Kuipers realizou a formação no Ajax, antes de se mudar para o Excelsior, onde se estreou no primeiro escalão neerlandês.
Nos Países Baixos representou ainda o ADO Den Hag, NEC e o Go Ahead Eagles, onde foi companheiro de equipa de José Fontán, que reencontra agora em Arouca. No estrangeiro, conta apenas com uma breve experiência ao serviço do Viitorul Constanta, da Roménia.
O internacional jovem pela seleção dos Países Baixos usará o número 25 durante a sua passagem pelo Arouca.