Agora sim, é oficial. O Al Fayha anunciou, esta terça-feira, a contratação de Jason Remeseiro a «custo zero».

Através das redes sociais, o clube saudita oficializou a chegada do avançado espanhol de 30 anos, que assina um contrato válido até ao fim da temporada, com mais um de opção.

Jason Remeseiro passou os últimos dois anos ao serviço do Arouca, com um total de 13 golos e sete assistências em 75 jogos pela equipa principal dos «lobos». Formado em Espanha (Deportivo da Corunha, Montañeros, Racing de Ferrol e Levante), o jogador ruma agora à primeira aventura fora da Europa.

📝 #Alfayha Club’s Board of Directors has completed the signing of Spanish player Jason Remeseiro (born in 1994) on a free transfer with a one-year contract, including an option to extend for an additional year. #AlfayhaSummer #with_alfayha pic.twitter.com/FBYLAfyNN2