Liga
Há 45 min
OFICIAL: Mateo Flores é reforço do Arouca
Médio espanhol assina até 2029
AL
Médio espanhol assina até 2029
AL
O Arouca anunciou esta sexta-feira a contratação de Mateo Flores, com contrato válido até 2029. De recordar que o médio esteve ao serviço dos lobos na temporada passada a título de empréstimo do Betis.
Mateo Flores viveu uma época de estreia em Portugal marcada pelas lesões, tendo realizado apenas 12 jogos pela turma comandada por Vasco Seabra. Ainda assim, o Arouca decidiu avançar com a opção de compra pelo passe do médio.
Esta é a primeira contratação do Arouca para a temporada 2026/27.
🐺 𝐒𝐞 𝐐𝐮𝐞𝐝𝐚 👇— FC Arouca (@OficialFCArouca) June 19, 2026
Mateo Flores 🇪🇸 é reforço do FC Arouca até 2029#LobosDeArouca #AmorEPaixao pic.twitter.com/3udNyR7D7W
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS