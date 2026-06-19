O Arouca anunciou esta sexta-feira a contratação de Mateo Flores, com contrato válido até 2029. De recordar que o médio esteve ao serviço dos lobos na temporada passada a título de empréstimo do Betis.

Mateo Flores viveu uma época de estreia em Portugal marcada pelas lesões, tendo realizado apenas 12 jogos pela turma comandada por Vasco Seabra. Ainda assim, o Arouca decidiu avançar com a opção de compra pelo passe do médio.

Esta é a primeira contratação do Arouca para a temporada 2026/27.

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