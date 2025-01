Vitinho já não é jogador do Arouca. O médio brasileiro, de 24 anos, rescindiu o vínculo que o ligava aos lobos até ao final da temporada.

A estadia do jogador formado no Corinthians em Arouca fica marcada por uma lesão grave, que o deixou fora dos relvados durante quase um ano.

No clube arouquense, Vitinho participou em apenas 18 jogos, nenhum deles na presente época.

O Arouca, lanterna vermelha da Liga, continua a arrumar a casa, depois de ter anunciado as rescisões do guarda-redes Thiago e do lateral esquerdo Mateus Quaresma.