O Arouca-Sporting, neste domingo a partir das 18h00, coloca frente a frente duas das equipas em melhor forma na Liga.

Os arouquenses, comandados por Daniel Sousa, venceram seis dos sete jogos que fizeram na segunda volta, enquanto os leões vêm de uma sequência impressionante de nove vitórias e um empate nos últimos dez encontros do principal escalão.

Os leões, líderes isolados do campeonato, chegam a este jogo no meio de uma eliminatória europeia e o desgaste acumulado obriga Ruben Amorim a uma escolha criteriosa: quem está mais fresco para aquele que será, teoricamente, um dos testes mais difíceis do Sporting nesta reta final de época? Gonçalo Inácio e Pote estão de volta às opções, mas será que vão os dois a jogo de início?

