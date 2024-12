*Por Simão Duarte



Cláudio Botelho, adjunto de Vasco Seabra, em declarações na sala de imprensa do Municipal de Arouca, após a derrota dos arouquenses frente ao Benfica, em jogo da 12.ª ronda da Liga:

«Tínhamos um plano definido para defrontar o Benfica e cumprimo-lo. Em termos defensivos, fomos uma equipa compacta, agressiva, pressionante. Não sempre, porque também é difícil roubar a bola ao Benfica porque têm qualidade. Sempre que nos foi possível, tentamos pressioná-los e roubar-lhes a bola.

Em termos ofensivos, procurámos também as nossas ideias, tentar sair de trás, ter um jogo ligado, apoiado, que nos fizesse chegar com muita gente a zonas de finalização. No entanto, parece que o nosso volume de jogo com bola não foi traduzido depois em tantas oportunidades, porque nos faltou um bocadinho mais de agressividade nessa última fase, no preenchimento de zonas de finalização. Poderíamos ter sido um pouco mais fortes nesse momento, ainda assim, nos outros momentos do jogo, acho que acabamos por fazer um jogo competente.»

[Performance de hoje dá alento para a equipa sair dos lugares de descida?]:

«Quando viemos para aqui, sentimos logo que tínhamos um plantel fortíssimo, com jogadores de grande qualidade, recheado de talento. Não somos de olhar muito para a tabela, focamo-nos mais no dia a dia, o nosso treino e trabalho. Aquilo que procurámos é crescer enquanto equipa, a nossa forma de jogar, fisicamente, emocionalmente.

Nestes três jogos do campeonato, fizemos um ponto, em Famalicão. A vitória é o barómetro normalmente, é o que faz a diferença, e acreditamos que quando ganharmos um jogo, vamos desbloquear e subir rapidamente na classificação.»

[O que falta ao Arouca a nível de jogo para alcançar esse desbloquear?]:

«Nós temos vindo num crescimento, na nossa ótica. Quando chegamos aqui, a equipa tinha uma ideia de jogo, uma forma de jogar e nós, nesta semana, procuramos impor a nossa forma de jogar, as nossas ideias em prática. É um trabalho que é feito gradualmente e que tem vindo a aparecer. A equipa tem já apresentado algumas coisas que são das nossas ideias e agora é dar continuidade a esse trabalho.

Nós temos uma confiança muito grande no nosso trabalho, mesmo quando as coisas não aparecem logo, temos sempre uma confiança muito grande naquilo que fazemos. Os nossos jogadores também, muito ligados àquilo que são as nossas ideias e sempre empenhados. Hoje, acabam por fazer um jogo bem conseguido fruto da capacidade e do mérito deles. É continuar neste rumo que acredito que vamos rapidamente ganhar um jogo e desbloquear esta situação.»