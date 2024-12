O treinador do Arouca, Vasco Seabra, afirmou esta quinta-feira que os seus jogadores devem encarar o confronto com o Gil Vicente como uma final, de forma a abandonarem o último lugar da Liga.



«Às vezes, criamos nós barreiras e dizemos que ali vai ser mais complicado ou aqui mais simples. Que agora começámos mal, por isso, se calhar, na segunda volta vamos passar ainda mais dificuldades. Nós preferimos olhar para o 'jogo a jogo', mas não como uma fuga da realidade. Quanto menos eu me preocupar com o degrau que tenho aqui e mais no seguinte, mais depressa dou um malho. Temos de ter máxima energia para este jogo», disse, em conferência de imprensa.



O treinador elogiou a reação da equipa ao resultado negativo da última ronda, destacando o trabalho realizado durante a semana.



«Sentimos, junto do grupo, que já todos sabem para onde queremos ir, da forma como queremos competir, olhar para os adversários e a nossa abordagem. Às vezes, quando damos esse passinho atrás, sabemos que temos uma orientação muito grande para dar dois à frente, queremos é criar essa consistência. Esta semana foi de encontro àquilo que era a nossa expectativa de reação, com a equipa a querer mostrar que continua ligada ao processo e àquilo que quer fazer», afirmou.



Sobre o adversário, Seabra reconheceu a qualidade do Gil Vicente, que somou sete pontos nos últimos três jogos, mas lembrou o registo favorável do Arouca nos 15 confrontos diretos.



«Sabemos que vamos ter um adversário que vem de uma sequência muito boa. Nos últimos três jogos, fez muito bons resultados. Sabemos também que esse dado histórico cai para o nosso lado e a única coisa que nos cria é a sensação de que temos que trabalhar muito, de dedicar-nos para mantermos esse registo histórico», referiu.



O Arouca, 18.º e último classificado, com 11 pontos, recebe o Gil Vicente, 10.º com 17, às 20h15 de sexta-feira, com arbitragem de Cláudio Pereira.