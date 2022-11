19 pontos em 13 jogos, o Arouca conseguiu o melhor arranque de sempre no primeiro escalão do futebol nacional. À margem do Thinking Football Summit, evento organizado pela Liga, Armando Evangelista refletiu sobre o desempenho dos arouquenses.



«Agora é fácil estar a dizer e poderia dizer que acreditava nisso. Ambicionamos fazer sempre o melhor como é óbvio, mas reconheço que ter 19 pontos à 13.ª jornada parece-me que é fantástico para o que o Arouca representa neste momento da Liga. Não acredito que alguém que esteja atento ou tenha responsabilidade na Liga acreditasse que o Arouca pudesse estar no oitavo lugar», começou por dizer aos jornalistas.



«Isso também é fruto da continuidade que estamos a ter nno Arouca. Estamos no clube há dois anos e meio. Os problemas estão bem identificados e tivemos capacidade de ao longo destes anos ir melhorando a competitividade em termos de plantel. Acho que estes 19 pontos são reflexo dissomesmo. Estou contente por isso. Se calhar, um bocadinho contra todas as expetativas, mas é o reflexo daquilo que têm sido estes dois anos e meio de trabalho», acrescentou ainda.



O técnico do Arouca abordou o interregno da Liga, período que considera desafiante, e assumiu quais as ambições do clube na Taça da Liga.



«Temos competição nesta fase, a Taça da Liga. Esta fase vai ser um desafio para todos os treinadores até porque é a primeira vez que acontece uma paragem deste género na Liga e nesta altura da temporada. Dentro da performance, capacidade física e competitividade que queremos manter para quando recomeçar a Liga, há um planeamento à volta disso, sabendo que, pelo meio, temos de jogar a Taça da Liga. Queremos valorizar a competição e temos de a encarar como uma preparação para o que vem no resto da época, mas também com o objetivo e a ambição de fazer o melhor possível e ganhar todos os jogos. É um bocado de desconhecido, até porque, se olharmos para o panorama de grande parte dos clubes, toda a gente está a dar quatro/cinco dias de descanso aos atletas. Não vamos fugir à regra e também vamos fazer isso, intensificando os trabalhos conforme vamos aproximando do próximo jogo do campeonato. Por isso, é um planeamento normal. Não há paragem, mas uns dias a mais de folga», concluiu.



Com 19 pontos, o Arouca ocupa o oitavo lugar da Liga ao fim de 13 jogos.