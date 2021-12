Nos instantes finais do Arouca-Vizela desta segunda-feira ficou a sensação clara de que Samu estava a tentar forçar um cartão amarelo.

Após um diálogo com o treinador, o médio simulou duas vezes que ia marcar um livre, até que à terceira lá tentou servir um colega. Pouco depois ainda houve nova situação, quando o Arouca beneficiou de um pontapé de canto, mas Samu acabou por não ser admoestado.

Se tal acontecesse, o jogador do Vizela completaria uma série de cinco cartões amarelos e falharia o jogo com o FC Porto, da 15.ª jornada da Liga.

Questionado sobre esta situação, no final do encontro, o treinador do Vizela negou qualquer estratégia para forçar o quinto amarelo.

«Foi gestão de tempo. A segunda parte do Arouca foi muito forte e senti que não tivemos o domínio que tivemos na primeira parte. O Arouca, se fizesse o segundo golo, entrava no jogo e foi importante nesses momentos gerir o tempo e o jogo. O Samu, como é o homem das bolas apartas, foi capaz de fazer isso», afirmou.