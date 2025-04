Com a manutenção praticamente garantida, o Arouca desloca-se ao reduto do Santa Clara e a ambição de Vasco Seabra é muito clara, conquistar os três pontos na visita aos Açores.

Na habitual conferência de antevisão ao encontro, o técnico deixou rasgados elogios ao adversário da 31.ª jornada da Liga e destacou a vontade que o grupo tem de garantir a permanência no principal escalão do futebol português.

«Vamos ter um adversário extraordinariamente difícil, que está a fazer um campeonato incrível. Sabemos que é uma equipa muito consolidada, muito agressiva e difícil no seu próprio campo, e, por isso, vamos ter de estar no nosso melhor. Confiamos muito na nossa equipa e nos nossos jogadores e vamos com a ambição de conquistar os três pontos», começou por referir.

«Estávamos muito confiantes desde a chegada que iríamos conseguir a permanência, acreditamos muito que a vamos conseguir. Mas, também, queremos valorizar o que fazemos em campo e, para isso, precisamos de mais pontos, temos de fazer melhores lugares, porque os jogadores merecem, o clube e a estrutura merecem e os nossos adeptos também merecem», acrescentou.

O jogo entre Santa Clara e Arouca está marcado para as 15h30 deste sábado e terá a arbitragem de Ricardo Baixinho.