Vasco Seabra espera retomar a via das vitórias na 25.ª jornada da Liga, com a visita do Arouca (11.º) ao Famalicão (6.º), na sexta-feira (20h15). Em conferência de imprensa, o treinador dos “Lobos” esclareceu que médio Mateo Flores continua a recuperar de lesão e é a única baixa.

Famalicão na mó de cima

«Espero um Famalicão igual a si próprio. É um campo tradicionalmente difícil. É uma equipa que sofre poucos golos, com processos muito claros. Eles expõem-se pouco em termos de transição defensiva e fazem muitas faltas para estancar os ataques adversários. Mérito do Hugo Oliveira e dos jogadores. Teremos de estar no melhor nível.»

Melhorias face à primeira volta

«Sofremos muito menos e marcamos mais. As métricas físicas são melhores, o que nos faz sentir capazes de chegar aos jogos e sair vencedores.»