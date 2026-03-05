Seabra: «Famalicão sofre poucos golos, teremos de estar no melhor nível»
Treinador do Arouca aponta ao regresso às vitórias, no segundo jogo consecutivo fora de casa
Treinador do Arouca aponta ao regresso às vitórias, no segundo jogo consecutivo fora de casa
Vasco Seabra espera retomar a via das vitórias na 25.ª jornada da Liga, com a visita do Arouca (11.º) ao Famalicão (6.º), na sexta-feira (20h15). Em conferência de imprensa, o treinador dos “Lobos” esclareceu que médio Mateo Flores continua a recuperar de lesão e é a única baixa.
Famalicão na mó de cima
«Espero um Famalicão igual a si próprio. É um campo tradicionalmente difícil. É uma equipa que sofre poucos golos, com processos muito claros. Eles expõem-se pouco em termos de transição defensiva e fazem muitas faltas para estancar os ataques adversários. Mérito do Hugo Oliveira e dos jogadores. Teremos de estar no melhor nível.»
Melhorias face à primeira volta
«Sofremos muito menos e marcamos mais. As métricas físicas são melhores, o que nos faz sentir capazes de chegar aos jogos e sair vencedores.»