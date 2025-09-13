Vasco Seabra, treinador do Arouca, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Casa Pia, da quinta jornada da Liga, marcado para as 18h00 de domingo, no Estádio Municipal de Arouca:

Arouca tem de se apresentar com paciência e audácia

«Será um jogo diferente do ano passado, o adversário fez um bom mercado e o plantel ficou mais próximo das ideias do treinador. É uma equipa muito coesa, que não se destabiliza perante a construção do adversário. Temos de os obrigar a mexerem-se. Se formos passivos, vão ficar muito mais estáveis. Teremos de ser pacientes e audazes.»

Técnico mostrou-se confiante nos novos reforços

«O Espen está mais preparado, porque esteve connosco nestas duas semanas da paragem. É um médio capaz do ponto de vista técnico, até com um pouco mais de abrangência do que aquilo que tínhamos no plantel. O Jansonas é muito jovem, vem de um contexto diferente, mas pode criar concorrência aos nossos pontas de lança. Ficámos bem servidos.»





