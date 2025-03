O treinador do Arouca, Vasco Seabra fez esta sexta-feira a antevisão da partida frente ao Sp. Braga a contar para a 27.ª jornada do campeonato e espera um jogo difícil contra uma equipa que considera estar na luta pelo título, corroborando a opinião de Bruno Lage, técnico do Benfica.

«Concordo com aquilo que o treinador do Benfica disse, até porque, nos últimos 10 jogos, o Sp. Braga foi quem mais pontos conquistou na Liga, o que reflete também que tem sido a melhor equipa», disse Seabra em conferência de imprensa.

Na primeira volta, o Sp. Braga venceu no Estádio Municipal de Arouca por 2-1, curiosamente na estreia do técnico arouquense, mas Vasco Seabra acredita que ambas as equipas evoluíram bastante desde então.

«Há muitas diferenças, de um e outro lado, penso que ambos cresceram muito, nós estamos mais estáveis e compactos. Duas equipas que, no mercado de inverno, acabaram por se ajustarem e criarem grupos ainda mais fortes e coesos. Por isso é que, em 2025, só têm uma derrota cada», analisou.

David Simão foi notícia, não pelas melhores razões. O médio teve uma lesão grave no joelho e vai falhar o resto da temporada.

«Não há jogadores insubstituíveis, mas que ele faz muita falta é inegável, pelo peso que tem na equipa e no clube, pelo modo de jogar e também pela forma como interpreta o jogo. Acaba por ser um líder dentro do campo, perante as ideias que entende da equipa técnica e passa aos colegas. Gostamos dele, por isso é que jogava quase todos os jogos com muitos minutos».

O Arouca no 13.º com 29 pontos visita o Braga, quarto classificado com 53 pontos este sábado, às 20h30, com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.