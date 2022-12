Apurado pela primeira vez na final four da Taça da Liga, o Arouca já aponta as atenções para o embate com o FC Porto, a contar para a 14.ª jornada da Liga.

O avançado Antony destacou o feito histórico dos arouquenses e anteviu grandes dificuldades diante os dragões.

«Foi um grande jogo de toda a equipa. Saímos atrás do resultado, mas não desistimos e conseguimos a reviravolta. Fiquei muito feliz por ajudar com uma assistência, mas o mais importante é sairmos com essa qualificação tão importante para o clube. A nossa equipa merece», disse o jogador de 21 anos, em declarações à assessoria.

«Agora o foco está na Liga. Temos pela frente um jogo muito difícil contra o Porto neste regresso à competição. Temos de trabalhar bem para fazermos uma grande partida fora de casa e conseguir um bom resultado», acrescentou.

Arouca desloca-se esta quarta-feira, ao Estádio do Dragão, onde irá defrontar o FC Porto pelas 21h15.