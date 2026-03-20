Vasco Seabra, o treinador do Arouca fez a antevisão à visita ao Moreirense, com a certeza de que os lobos têm tido desempenhos melhores do que mostram os resultados. Depois de uma dura derrota na receção ao Benfica, com um golo para lá do minuto 90, o Arouca vai agora tentar regressar às vitórias na deslocação a Moreira de Cónegos, frente a um Moreirense que também procura pôr fim à má sequência recente.

Dias melhores virão

«Temos menos pontos do que os nossos desempenhos têm merecido, mas temos de ser nós a ser proativos e a ir atrás. As exibições dão-nos a sensação clara de que vamos conseguir pontos como no início segunda volta».

Um terreno complicado para todos

«Agradeço ao mister Vasco [Botelho da Costa], sei que ele gosta de dar música para os meus ouvidos. É muito bom treinador, tem feito uma campanha fantástica e o percurso dele é significativo. É um campo muito difícil de jogar, toda a gente tem muita dificuldade em retirar pontos lá. Sofrem pouco e gostam de ter protagonismo, tal como nós».

As alternativas aos castigados Trezza e Barbero

«O nosso grupo tem estado competitivo, é difícil entrar no 11. Mas temos várias opções com qualidade. O Nandín e o Mayulu estão ambos disponíveis, o Puche já jogou lá, o Mansilla fez um bom jogo no Dragão, o Pablo também tem qualidade. Acima de tudo temos de ser humildes porque vamos ter de correr muito».

A evolução dos árbitros leva ao crescimento da Liga

«Não gosto muito de falar de arbitragens, quando falamos acaba por ser um grito de revolta a dizer que também estamos aqui. Continuamos a acreditar nos árbitros. Acho que estamos melhor do que há três ou quatro anos e estamos a melhorar. A nossa liga é muito boa e nós desvalorizamo-la mais do que tendemos a valorizar. Os clubes mais pequenos também têm de ter crescimento porque isso depois também aumenta a competitividade e ajuda os grandes a irem mais longe nas competições europeias».