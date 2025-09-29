Tiago Esgaio, jogador do Arouca, em declarações à flash interview da Sport TV, após a derrota frente ao FC Porto, por 4-0, na sétima jornada da Liga:

Análise ao jogo

«Penso que na primeira parte tiveram uma oportunidade de perigo e fizeram o golo. O meu jogador escorregou, acontece. Na segunda parte, arriscámos mais com a expulsão, ficámos mais expostos e eles aproveitaram. O FC Porto é uma grande equipa, está numa grande fase e temos de olhar mais para nós. Fizemos muita coisa boa e é trabalhar para o futuro».

A expulsão de Martim Fernandes

«Estudámos o FC Porto como fazemos com as outras equipas. Tentámos aproveitar as fragilidades, mas eles defenderam e controlaram bem. Não aproveitamos. Mas penso que fizemos uma grande primeira parte e controlámos o jogo, apesar de estarmos a perder por 1-0».

«Ficámos com um a mais e mais expostos. Sofremos logo a seguir e não pode acontecer».