Declarações de Vasco Seabra, treinador do Arouca, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Arouca, após o empate (1-1), na oitava jornada da Liga:

Domínio do Arouca na primeira parte

«Até à expulsão, penso que nós dominamos mais o jogo. O Famalicão teve duas oportunidades boas de golo. A nossa pressão foi muito efetiva, muito capaz. A forma como o Famalicão chegou à frente foi sempre muito mais em jogo alongado do que em construção. Mas tem muita qualidade e é uma equipa muito bem treinada, muito bem organizada. É uma equipa difícil de bater, tem qualidade individual, mas também tem qualidade coletiva. A verdade é que eu acho que nós entramos muito bem no jogo. Entramos personalizados, com capacidade para termos a bola. Penso que no cômputo geral dominamos a primeira parte.»

A segunda parte do jogo e o momento da expulsão

«Na segunda parte, acho que o jogo foi todo mais equilibrado, acho que o Famalicão entrou melhor também do que tinha entrado na primeira parte. Mais equilibrado e mais agressivo. Ainda assim, acho que o jogo estava muito dividido. Nós acabámos por fazer o golo. Depois sofremos um bocadinho com a nossa ansiedade de querermos que o jogo já estivesse nos 90 minutos, mas ainda faltava 20. E depois o momento da expulsão, que é o momento que eu acho que traz o Famalicão à tona, porque naquele momento acho que o Famalicão já não estava a conseguir-nos criar grandes oportunidades de golo. Depois acabamos por não conseguir já ir atrás do segundo golo. E nesse momento o Famalicão acaba por carregar mais um pouco em nós. Penso que traz justiça ao resultado, sendo que estou muito satisfeito com o comportamento dos jogadores.»

Golos sofridos deixam frustração após boas prestações defensivas

«Sim, deixa um bocadinho frustrada a própria equipa. Nós sentimos que essa é uma fase que vai passar naturalmente, mas essencialmente acho que nós, do ponto de vista defensivo, estamos mais estáveis, mais tranquilos. Anulamos muito mais o jogo do adversário, e hoje, principalmente na primeira parte, já tivemos muito mais capacidade para demonstrarmos aquilo que nos é habitual em termos de construção e em termos de desbloqueio do adversário quando nos vai pressionar.»

David Simão saiu de maca durante a partida

«Esperamos que não seja nada de grave. É precoce para conseguirmos dar uma resposta. Infelizmente tivemos também a saída do Barbero, que também se sentiu indisposto. Esperemos que nem um nem outro tenham nada de grave.»



