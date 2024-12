*Por Simão Duarte

Declarações de Vasco Matos, técnico do Santa Clara, na sala de imprensa, após a derrota (1-0) frente ao Arouca, na 14.ª jornada da Liga:

[Análise ao encontro] «Não fomos suficientemente competentes. Até ao golo do Arouca, foram mais fortes que nós, primeiras bolas, segundas bolas. Não conseguimos também criar as ligações que queríamos e que temos vindo a fazer até então. Mérito do Arouca, muito mais agressivo que nós. Mesmo nos momentos em que tivemos bola e que a ganhámos, o primeiro toque, o primeiro passe não saiu e não conseguimos entrar no jogo. O Arouca aí foi mais forte, mais competente. A partir do momento em que o Arouca faz o golo, crescemos no jogo com as alterações, mas já não conseguimos chegar ao empate.»

[Etapa inicial de inércia] «Acho que não nos adaptámos bem ao campo, não entrámos no jogo, é uma verdade. Eles são muito mais fortes, a ganhar muitos mais duelos, onde nós somos realmente uma equipa muito mais forte. Isto também nos faz crescer e eu tenho vindo a dizer que somos uma equipa que ainda precisa de crescer e muito, mas nada belisca aquilo que tem sido o trabalho da minha equipa. Hoje, temos de reconhecer que o Arouca foi muito mais agressivo. Não conseguimos criar, com bola, a circulação, ter paciência. Mesmo no momento em que a ganhávamos, o primeiro passe não estava a sair e perdíamos outra vez a bola. Temos de dar os parabéns ao Arouca.»

«É continuar o nosso trabalho, o que tem sido o nosso caminho até então, de uma forma natural. Encarar isto, olhar e perceber onde é que temos que melhorar. Percebermos que, se não estivermos no nível de competitividade que nos tem guiado até então, podemos perder pontos em qualquer campo. Se formos a equipa que fomos nos últimos 20 minutos, mais agressiva, competitiva, a circular muito mais a bola, os jogadores a mostrarem-se mais ao jogo, a conseguirmos ter linhas de passe e as ligações. Aí somos mais fortes, mas não foi o suficiente. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, num campo difícil, e a nós é continuarmos o nosso caminho, olharmos para o próximo jogo e reverter as coisas. Temos de estar muito seguros e continuar o nosso trabalho, porque temos vindo a fazê-lo de uma forma com muitos momentos de um nível muito alto, e é isso que temos de continuar a fazer.»