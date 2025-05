Declarações de Vasco Seabra, técnico do Arouca, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Arouca, após a vitória (4-1) frente ao Boavista, na última jornada da Liga:

(Análise ao jogo e se foi o desfecho de época que desejava?)

«Sim, tem muito a ver também com esse desejo que tínhamos para este jogo. Tentámos produzir, neste jogo, uma aproximação àquilo que nós sentíamos que tinha sido todo o nosso momento cá, nestes 25 jogos.»

«Olhando para trás, fizemos 31 pontos nestes jogos, penso que a nona melhor defesa, décimo melhor ataque, uma diferença de golos de apenas menos dois. Conseguimos, mesmo em termos de números, aproximar a equipa daquilo que pretendíamos, dando-lhe consistência e identidade. Muito felizes com a ligação que criámos com o grupo, com a forma como jogamos e como competimos. Tivemos um início um pouco perturbado, porque tivemos muitos jogos difíceis, demoramos um pouco a entrar. Os jogadores acreditaram sempre e a verdade é que saio hoje muito satisfeito.»

«Um bocadinho de amargo de boca, porque acho que merecíamos ter ficado na primeira metade da tabela. Os pontos são o que são, mas estou muito satisfeito por este desfecho. Na próxima época, temos de começar bem, competitivos, e a marca Arouca tem de ser esta, conseguirmos olhar para a primeira metade da tabela, competirmos muito bem e valorizarmos os jogadores.»

(O que pode prometer aos adeptos para a próxima época?)

«Tentarmos construir um plantel competitivo e com qualidade. Eu sei que as pessoas não estão distraídas, por isso, temos muitos valores que vão ser cobiçados e podem eventualmente ser vendidos. O Arouca é uma marca de qualidade nos jogadores que vende. »

«Temos é de estar muito ativos no mercado, capazes de construirmos uma equipa com capacidade e sermos altamente ambiciosos na busca da competitividade, lutarmos todos os jogos para ganhar e termos uma proposta que possa valorizar esses mesmos ativos.»