*Por Francisco Figueiredo

Após um morno 0-0 entre Santa Clara e Arouca, neste domingo, em jogo da 15.ª jornada do campeonato, o treinador dos arouquenses queixou-se de falta de condições no Estádio de São Miguel.

«Foi jogo difícil, contra um adversário difícil e num campo extremamente difícil. Vínhamos de uma sequência também difícil, viemos do nosso segundo jogo com a baliza a zeros e temos de dar passos seguros.»

Justiça do resultado

«A haver um vencedor seríamos nós, pelas duas oportunidades que tivemos. Mas concordo com o resultado. É um resultado justo. Custa-nos chegarmos aqui e termos condições diferentes do que normalmente temos. É muita queixa e não podemos treinar com os jogadores que ficaram para trás. Não temos nada contra o Santa Clara.»

Falta de condições

«O protocolo foi diferente, não permitiram que os nossos jogadores não utilizados fizessem trabalho pós-jogo e não houve balneário para os treinadores.»