Vasco Seabra, treinador do Arouca, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Tondela, deste sábado [15h30], a contar para a 17.ª jornada da Liga.

O jogo é decisivo para manter o nível

«Jogo de dificuldade elevada, como são todos. É um campo difícil de jogar pela dimensão e envolvência dos adeptos. É um adversário muito físico, bem organizado defensivamente e muito difícil de bater. A bola parada está muito bem treinada e têm muitos argumentos nesse aspeto. Estamos separados por poucos pontos, não é um jogo decisivo para nada, mas é decisivo para mantermos o nível de exigência. Vamos preparados para as dificuldades, sabendo que temos capacidade para batalhar e sair com os três pontos.»

Tondela vai criar perigo ofensivamente

«Independentemente de terem marcado poucos golos, apresentam uma solidez defensiva forte. É uma equipa muito vertical e que vai obrigar a uma reação à perda muito forte da nossa parte. Ofensivamente, têm processos simples e vão colocar muita gente na nossa linha defensiva.»

Contratação de Bas Kuipers para a linha defensiva

«Colmatamos de imediato a saída do Dante, precisávamos de uma solução rápida para a esquerda. É um mês longo, não sabemos se ainda vai haver saída de algum lateral, nem sabemos quanto tempo o Danté vai estar na CAN. O Bas é um jogador com muita qualidade técnica, maduro, estável defensivamente e que pode acrescentar do ponto de vista ofensivo. Ainda podem chegar mais jogadores para o plantel ficar mais equilibrado.»