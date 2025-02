O treinador do Arouca, Vasco Seabra, espera um FC Porto «ferido, mas a querer responder ao momento menos favorável» que atravessa, na 24.ª jornada da Liga.

«Sabemos que vamos ter um FC Porto ferido, que quer responder ao que tem sido um momento menos favorável. Mas também sabemos que vamos ter de lidar com um adversário cheio de qualidade individual, com um treinador que chegou com muita vontade de mostrar o que consegue fazer», afirmou Seabra, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 24.ª jornada da Liga, no sábado.

«Temos de aproveitar as nossas qualidades perante as fragilidades do adversário. As equipas da nossa dimensão também trabalham muito bem e complicam a vida aos "grandes". Temos de valorizar esse trabalho», disse.

O treinador afirma que o facto do Arouca pontuar há oito jornadas consecutivas «dá confiança». «Olhamos para esse registo como algo que queremos melhorar. Não somos muito de olhar para frente, nem ficar a olhar o que fazemos. Vivemos mais o dia a dia».

Sobre a recente renovação de contrato com o clube arouquense, até 2026, com mais uma época de opção, Vasco Seabra encara-a como um «sinal de confiança da estrutura», que valida «a ligação que criámos com os jogadores e a forma como nos sentimos capazes de fazer as coisas correrem bem».

O Arouca, 12.º classificado na Liga, com 25 pontos, joga com o FC Porto, terceiro classificado, com 47 pontos, no sábado, a partir das 18:00.