O treinador do Arouca, Vasco Seabra, fez esta sexta-feira a antevisão ao encontro com o Vitória de Guimarães.

Apesar do momento atribulado que se vive em Guimarães, na sequência da eliminação da Taça de Portugal diante do Elvas (2-1) e a consequente saída do técnico Daniel Sousa, Vasco Seabra espera que a equipa vimaranense, agora liderada por Luís Freire, se apresente na máxima força.

«A verdade é que essa turbulência tem sempre de ser vista por diversos prismas. Por um lado, as trocas de treinadores afetam sempre a dinâmica do jogo, as ideias e o que é pedido aos jogadores. Por outro lado, tem também o fator mental, que, pelo menos nas primeiras semanas, acaba sempre por mexer alguma coisa e há uma reação natural dos jogadores», alertou o técnico dos «lobos».

Para contrariar as dificuldades esperadas, Vasco Seabra pede exigência máxima aos jogadores: «Temos de entrar logo desde o primeiro segundo com essa força e agressividade. Temos de procurar ser muito estáveis defensivamente e ter a capacidade para depois ter bola e criar fricção no último terço.»

Dez posições separam as duas formações que só veem a vitória como opção. Os vimaranenses, apesar de estarem no sexto lugar da Liga com 25 pontos, não vencem há cinco jogos para o campeonato. Já o Arouca, está no 16º posto, em perigo de descida, estando por isso obrigado a fazer mais pontos para cumprir os objetivos.

De acordo com o técnico arouquense, Nino Galovic e Pedro Moreira são as únicas baixas por lesão, e Dylan Nandín, reforço de inverno, pode já alinhar no embate com os «conquistadores».

O encontro a contar para a 18º jornada da Liga realiza-se no dia 18 de janeiro, às 20h30, no Estádio D. Afonso Henriques.